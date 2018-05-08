Представлено первое в истории видео с Ил-2

RT представил первое в истории панорамное видео с борта штурмовика Ил-2

Его сняли в апреле 2018 года во время показательных полетов над Германией на ILA Berlin Air Show.

Руководитель RT360 Эдуард Чижиков напомнил, что Ил-2 — один из символов Победы, и выразил гордость тем, что у канала получилось "прикоснуться к этой странице истории и дать зрителям возможность увидеть панорамные кадры с борта штурмовика".

Генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин отметил, что принимать участие в проекте — "большая честь".

"Команды профессионалов "Ильюшина" и телеканала RT работали сообща и сделали очень интересный проект", — добавил он.

В дальнейшем зрителей ждет еще больше эксклюзивных панорамных видео самолетов марки "Ил". 9 мая RT покажет ролик, снятый на борту трех самолетов Ил-76 во время репетиции воздушной части парада Победы.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить видео в иммерсивном формате. Библиотека RT насчитывает более 180 видео, снятых в панорамном формате.