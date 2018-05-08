На Балтфлоте выявлены крупные хищения

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел.
«Коммерсантъ» уточняет, что речь идёт о хищениях в частях береговой охраны флота. Одно из производств открыто в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Подполковника подозревают в том, что он похитил 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.
Кроме того, как сообщается, офицер незаконно продал свыше 2,5 тысяч покрышек для грузовых автомобилей, а вырученные деньги присвоил себе.
По данным издания, с 16 мая на территории войсковых частей Балтийского флота начнёт работать комиссия Минобороны по тылу. Она будет проверять сохранность военного имущества.