На Балтфлоте выявлены крупные хищения

На Балтийском флоте выявлены крупные хищения

«Коммерсантъ» уточняет, что речь идёт о хищениях в частях береговой охраны флота. Одно из производств открыто в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко . Подполковника подозревают в том, что он похитил 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.

Кроме того, как сообщается, офицер незаконно продал свыше 2,5 тысяч покрышек для грузовых автомобилей, а вырученные деньги присвоил себе.