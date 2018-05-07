США делают шаг для подготовки к войне в Европе

США воссоздают знаковую военную единицу времен холодной войны — Второй флот Военно-морских сил. Антироссийская направленность этого решения не скрывается. Но в чем именно будет заключаться оперативная цель данного флота и как он будет противодействовать российским интересам в Мировом океане?

В США решили восстановить Второй флот. Главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что возвращение Второго флота связано с возобновлением «конкуренции великих держав».

«Окружение» становится «более сложным» в связи с «ростом числа вызовов». Второй флот воссоздается для ответа на эти вызовы, особенно «в Северной Атлантике», — подчеркнул он.

Командование Второго флота, как и раньше, оно будет расположено на крупнейшей в мире военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния). Эта оперативная единица существовала в ВМС США с 1950 года по 2011 год, зоной ее ответственности была Атлантика от Северного полюса до Карибского моря. Однако он был расформирован в целях экономии средств.

Новый флот необходим Вашингтону прежде всего для обеспечения переброски больших контингентов в Европу на случай военных действий, потому что их существующие контингенты не рассчитаны на большую войну, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко . Иначе говоря, создание нового флота косвенно означает подготовку к реальному военному конфликту с Россией на европейском театре военных действий. Пентагон готовится прикрыть ключевую линию океанских коммуникаций между США и Европой.

«В случае серьезных событий они будут вынуждены перебрасывать огромные контингенты, то есть формировать конвои и вести их через Атлантику. А поскольку у России появляются подводные лодки типа «Северодвинск» — американцы считают, что эти конвои могут оказаться под угрозой. И вот для обеспечения их безопасности и безопасности коммуникаций создается Второй флот», — объяснил он.

«Во-вторых, он нужен для противодействия нашим кораблям в Северной Атлантике. Сейчас корветы Балтийского флота появляются то в Северном море, то в районе Ла-Манша. Плюс противодействие в Арктике нашим атомным подводным лодкам стратегического назначения, которые несут боевую службу подо льдом, и сложности вокруг Северного морского пути, который американцы считают необходимым сделать международным», — отметил Ищенко.

Как известно, в разгар Холодной войны в 1980-е годы американский контингент в западной Европе достиг своего пика — 340 тыс. человек. После 1991 года численность постоянно сокращалась. К 2012 году в Европе было дислоцировано примерно 78 тыс. американских солдат.

С началом конфликта России и Запада напоминает ТАСС , и прибалтийские власти, и генералы Пентагона стали регулярно выражать тревогу тем, что США и в целом НАТО не в состоянии защитить балтийские государства в случае гипотетического нападения с Востока. В частности, летом 2016 года об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес . Как считается, чтобы успокоить страхи прибалтов, НАТО и выстраивает теперь систему возможной оперативной переброски войск из США в Прибалтику.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» , военный эксперт Алексей Леонков также уверен, что воссозданию флота американцев подстегнула активизация российского ВМФ в Антлантике. «В Средиземном море восстанавливается полноразмерная российская группировка кораблей. Помимо этого, у нас увеличивается группировка кораблей, которая входит в Северный флот и Тихоокеанский флот, — заявил он газете ВЗГЛЯД. То есть потребность в силах флота в Атлантике для американцев растет.

»Те формирования, которые американцы восстанавливают — это штатные структуры времен Холодной войны», — отметил Леонков.

В свое время именно Второй флот принимал участие в Карибском кризисе, так что это вообще очень символичная оперативная единица.

«Россия не только оккупировала Крым и Украину, не только осуществила множество враждебных действий против Запада, включая кибератаки и вмешательство в выборы… Российские подводные лодки нацелились на подводные телекоммуникационные кабели, используемые НАТО», –паникует издание.

ВМС США намерены «действовать более мощно и уверенно в Северной Атлантике», — заявил экс-командир американского эсминца, военный эксперт Брайан Макграт. По его словам, наиболее важная проблема, решением которой немедленно займется Второй флот — «угроза от нынешнего „пока скромного“ количества российских атомных подлодок, способных бороздить глубины Восточного побережья США».

Так, подлодки класса «Ясень» оснащены гиперзвуковыми противокорабельными ракетами и ракетами с ядерными боеголовками, которые могут достичь любого города на восточном побережье США в пределах радиуса их действия, предупредил Макграт. По его словам, опасность для США представляют мины и противолодочные ракеты на вооружении российских подлодок, что осложняет развертывание сил в поддержку союзников по НАТО. Макграт подтвердил, что воссоздание Второго флота позволит улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО, особенно с Северной Европой и Соединенным Королевством

В былые времена Второй флот был огромной оперативной единицей ВМС США. На момент расформирования в него входило более 100 кораблей, в том числе которых 5 авианосцев. Про нынешнее состояние известно пока лишь, что, согласно данным Washington Post, он будет осуществлять патрулирование с помощью «пилотируемых и беспилотных надводных кораблей, подлодок, противолодочных самолетов.

»Как минимум, в состав флота должен входить авианосец, несколько крейсеров и эсминцев, а также подводная лодка. Понятное дело, что новую боевую единицу теперь надо будет наполнять соответствующими кораблями. Трамп говорил, что увеличит флот с 275 до 355 единиц, а это именно то количество, которого не хватает для создания Второго флота», — предположил Леонков.

В любом случае это означает неизбежный прирост военно-морской группировки США в Атлантике, причем направленный конкретно протии России. Как быть Москве в данном случае?

Леонков уверен, что «для нас это ничего не меняет». «Современные комплексы вооружений при грамотном их использовании позволяют решать любые задачи с любым превосходством вероятного противника», — подчеркнул он. Он считает, что те же «Калибры» или «Цирконы» позволяют решают вопросы с такими флотами, не говоря уже о грядущем появлении «Посейдона».

Однако эти вооружения либо все еще находятся на последних стадиях разработки, либо не рассчитаны на создание превосходства. Сергей Ищенко считает, что России пока сложно что-либо противопоставить усилению ВМС США в Атлантике.

«Надо понимать, что американский флот первый в мире. У нас есть определенные возможности, они немного растут в последнее время, но это несопоставимо с возможностями США. Эпизодически мы можем появляться в Северной Атлантике, но нечасто», — отметил он.

Мы имеем одну лодку типа «Северодвинск» и вторую только на подходе, и это пока максимум наших возможностей в Атлантике, добавил эксперт.