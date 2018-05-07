Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии

Беспилотный летающий аппарат «Корсар» будет закупаться Минобороны . Испытания аппарата, впервые продемонстрированного в 2015 году, успешно завершились. БПЛА будет использоваться для всепогодной и круглосуточной воздушной разведки, фото— и видеосъёмок, он способен следить за наземными и надводными целями. Также «Корсар» может доставлять грузы в указанные районы и атаковать объекты противника.

Размах крыла «Корсара» — 6,5 метров, масса — 200 килограммов, он может подняться на высоту до 6 километров, развить скорость до 210 км/ч и провести в полёте до 10 часов. Благодаря современному оборудованию беспилотник подаёт в режиме реального времени указания огневым и ударным средствам для уничтожения объектов. Широкая публика познакомится с «Корсаром» 9 мая 2018 года — он примет участие в Параде Победы.