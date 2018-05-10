Ещё
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль предупредил РФ перед ударами по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Израильские военные заранее оповестили российских коллег об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР, сообщил журналистам официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
"Русских проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть", — сказал он.
Между Израилем и Россией с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных двух стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии. Одним из его элементов является горячая линия между командным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой "Хмеймим".
РИА Новости: последние новости
В Израиле высоко оценили военное сотрудничество с Россией Израиль нанес ракетный удар по Сирии Израиль отвечает на ракетный обстрел с территории Сирии
Комментарии206  Ещё 107 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже33
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1008
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут254
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»246
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»84
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение