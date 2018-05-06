Россия получит новейшие ракетные корабли

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Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» войдет в состав ВМФ до конца мая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ России. Об этом в воскресенье сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"В настоящее время малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе", — сказал Дыгало.
Он уточнил, что корабли проекта 21631 оснащены образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения. "Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства", — подчеркнул представитель ВМФ.
В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" — уже несут службу в составе ВМФ России. На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей проекта, носящих названия "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".
Корветы УРО проекта 21631 вооружены ракетным комплексом "Калибр" (SS-N-27 Sizzler, по классификации НАТО). Ракеты этого комплекса размещены в вертикальной пусковой установке 3С14 с 8 ячейками. Комплекс "Калибр" обеспечивает нанесение ударов крылатыми ракетами по морским (ракеты 3М-54) и наземным (ракеты 3М-14) целям. Кроме того, МРК вооружены 100-мм артиллерийской установкой А-190 и малокалиберным зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт".
На кораблях также устанавливаются пусковые установки комплекса 3М-47 "Гибка". Длина корабля — 75 м, водоизмещение — 949 тонн, скорость — 25 узлов. Автономность — 10 суток, дальностью плавания — до 2,5 тыс. миль. Экипаж — 52 человека.
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