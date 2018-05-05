В России разработали новый тяжелый беспилотник

Юрий Борисов. Работы над тяжелым беспилотным летательным аппаратом "Альтиус", который способен нести до двух тонн боевой нагрузки, планируется завершить в течение года, сообщил заместитель министра обороны РФ

"Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником — "Альтиусом", — который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы "имеют на разных стадиях, как правило на финальных, образцы, которые составят облик беспилотной авиации в ближайшее время практически по всем функциональным возможностям".

"Я имею в виду информационные, ударные средства, средства специального противодействия, в первую очередь РЭБ [радиоэлектронной борьбы]. С разной полезной нагрузкой — от килограммов до двух тонн", — пояснил Борисов.

Разведывательный беспилотник большой продолжительности полета "Альтиус" впервые представили в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015".