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Швеция начала следить за Россией в Сирии
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Швеция начала следить за Россией в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Самолет радио— и радиотехнической разведки S102B Korpen ВВС Швеции совершает регулярные разведывательные полеты с аэродрома Ларнака на Кипре над восточной частью Средиземного моря вдоль побережья Сирии, Ливана и Израиля.
Бортовой номер шведского самолета 102003, позывной SVF647, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий со ссылкой на данные ItaMilRadar.
Отмечается, что регулярные разведывательные полеты начались с 1 мая 2018 года, в день в среднем совершается по два вылета.
Блог подчеркивает, что, несомненно, целью шведского разведчика является получение данных о российских военных объектах в Сирии и российской военной деятельности на территории этого государства.
Судя по приводимым данным о данных разведывательных полетах S102B Korpen из Ларнаки, они проводятся во взаимодействии с полетами разведывательных самолетов США (в первую очередь, Boeing RC-135) и Великобритании.
Самолет S102B выполнен на основе бизнес-джета Gulfstream IVSP. ВВС Швеции получили два таких самолета в конце 1990-х годов, их активно задействуют для разведки в отношении Калининградской области, добавляют авторы блога.
В середине апреля сообщалось, что за сутки у российских баз в Сирии разведку вели не менее семи американских военных самолетов. Днем ранее США направили к российским базам в Сирии три самолета.
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