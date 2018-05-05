РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»

Аваков принял участие в награждении пограничников в честь столетия Госпогранслужбы Украины. По его словам, у одного из бойцов зафиксировано поражение сетчатки лазерным лучом.

"Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие", — приводит портал "Сегодня" слова главы ведомства.

Силовики не понимают, что "конкретно применяется", но "представляют, что именно", добавил министр, не вдаваясь в подробности. Бороться с "оружием" военные планируют с помощью фильтров, приборов и специальных очков. Аваков также пообещал "обсудить ситуацию" на международном уровне.

Непонятно, по какой причине глава украинского МВД решил, что пограничника ранили из "российского оружия". Повредить глаз может даже луч из лазерной указки.