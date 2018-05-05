Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира

Российский перспективный авианосец проекта "Шторм" станет первым в мире морским носителем самолетов пятого поколения, что даст ВМФ РФ стратегическое преимущество над любым другим флотом. К тому же присутствие российского корабля такого класса способно серьезно поменять баланс сил в трех регионах планеты, к которым сейчас приковано внимание ведущих мировых держав: Арктике, Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.

— Если военно-политические связи России в Персидском заливе будут укрепляться, как это происходит сейчас, присутствие в Средиземноморье крупного авианесущего корабля станет символом поддержки российских союзников и обеспечит безопасность доставки грузов для них, — считают авторы статьи, опубликованной в журнале Military Watch.

Авианосец "Шторм" будет приспособлен для работы за Полярным кругом. Его приход в Арктику даст российским военным неоспоримое преимущество над всеми другими странами, претендующими на укрытые подо льдами природные богатства. Если авианосец станет ключом к ним, он, несомненно, окупит свою разработку.

Третий регион где появление нового российского авианосца может кардинально изменить расстановку сил — Азиатско-Тихоокеанский. Обстановка там непростая: Китай наращивает мощь своего военного флота для контроля над спорными островами, а принятые недавно на вооружение противокорабельные баллистические ракеты DF-21 всерьез обеспокоили американских военных, поскольку предназначены они для уничтожения авианосцев. США и их союзникам остается демонстрировать силу, проводя морские учения в окрестных водах. Появление в этом бурлящем котле российского авианосца с мощной группировкой новейших самолетов — серьезный аргумент в пользу Китая.

Кстати, Поднебесная может стать покупателем российских авианосцев. В КНР уже имеются два авианесущих крейсера советского образца и палубные истребители J-15, копия Су-33. При помощи российских самолетов пятого поколения Су-57 Пекин смог бы существенно расширить возможности корабельной авиации. Другим потенциальным покупателем российских авианосцев является Индия

Справка "РГ"

Проект перспективного многоцелевого авианосца "Шторм" был впервые показан на Петербургском военно-морском салоне в 2013 году. Разработанный Крыловским центром корабль водоизмещением 100 тысяч тонн сможет принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Ядерная энергетическая установка снимет ограничения по дальности плавания, а ледовый класс позволит кораблю заходить в Арктику. Летная палуба будет иметь два трамплина и четыре электромагнитные катапульты. Прием самолетов обеспечит аэрофинишер.