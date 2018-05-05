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В США пропал оружейный плутоний
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В США пропал оружейный плутоний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / bluedesign
Сотрудники Государственного университета Айдахо в США потеряли кусок оружейного плутония, который находился у них на хранении. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на заявление Комиссии по ядерному регулированию.
Последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году. Тогда 14 однограммовых кусков плутония-239 упаковали в защитные чехлы для последующего захоронения. После этого запись о плутонии удалили из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию. Куда после этого делся кусок, неизвестно — в последующих отчетах он не значится. На данный момент нет информации о том, был ли он утилизирован.
Пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию США Виктор Дрикс признался, что не может подтвердить, что потерянный плутоний не несет никакой угрозы, однако предположил, что причиной "пропажи" является ошибка в записях.
"Мы подозреваем, что кусок в итоге оказался на полигоне для радиоактивных материалов", — сказал Дрикс.
Тем не менее, комиссия предлагает наложить штраф на университет в размере 8500 долларов, поскольку сотрудники проявили халатность и не вели точный учет лицензированных радиоактивных материалов, предоставленных им на хранение.
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Одного грамма плутония-239 недостаточно, чтобы изготовить ядерную бомбу, однако этого хватит, чтобы создать радиоактивную основу грязной бомбы, говорится в статье.
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