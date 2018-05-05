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Минобороны раскрыло детали парада Победы
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Минобороны раскрыло детали парада Победы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На сайте Министерства обороны России в преддверии парада Победы 9 мая появился раздел с инфографикой.
«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации», — говорится в сообщении министерства.
Из данного раздела можно узнать, какое количество российских военнослужащих примут участие в параде, а также о том, какая техника будет задействована в мероприятии.
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Напомним, в пятницу прошла первая воздушная репетиция парада Победы в Москве.
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