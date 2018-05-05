Минобороны раскрыло детали парада Победы

На сайте Министерства обороны России в преддверии парада Победы 9 мая появился раздел с инфографикой

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации», — говорится в сообщении министерства.

Из данного раздела можно узнать, какое количество российских военнослужащих примут участие в параде, а также о том, какая техника будет задействована в мероприятии.

Напомним, в пятницу прошла первая воздушная репетиция парада Победы в Москве.