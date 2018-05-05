Военнослужащие РВСН покрасили «Ярсы» перед парадом Победы 

Стратегические ракетчики завершили покраску военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения.
Военнослужащие РВСН покрасили расчеты пусковых установок ПГРК «Ярс» в преддверии проведения парада Победы на Красной площади в Москве.
На покраску одной установки «Ярс» расходуется около 60 килограммов краски защитного цвета и 50 килограммов черной краски — ей покрывают шасси. На процедуру уходит примерно два дня.
Девятого мая по главной площади страны пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения а также парадные расчеты Военной академии РВСН и ее филиала в Серпухове.