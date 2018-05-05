Военнослужащие РВСН покрасили «Ярсы» перед парадом Победы

Стратегические ракетчики завершили покраску военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения

Военнослужащие РВСН покрасили расчеты пусковых установок ПГРК «Ярс» в преддверии проведения парада Победы на Красной площади в Москве

На покраску одной установки «Ярс» расходуется около 60 килограммов краски защитного цвета и 50 килограммов черной краски — ей покрывают шасси. На процедуру уходит примерно два дня.