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Су-34 добавили возможностей
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Бомбардировщикам Су-34 добавили возможностей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: rg.ru
Дислоцированный в Воронежской области авиаполк получил комплекты модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в штабе Западного военного округа.
Обновление коснется бортовых станций радиоэлектронной борьбы "Хибины", сигарообразных контейнеров на законцовках крыла самолета. К ним добавлен еще один бокс с аппаратурой, расширяющей возможности системы РЭБ.
— Комплекс "Хибины" предыдущего поколения предназначался только для защиты самого бомбардировщика, теперь он получил возможность групповой защиты самолетов. Также экипажи Су-34 смогут в автоматическом режиме обмениваться информацией с межвидовыми группировками войск на земле и другими летательными аппаратами: самолетами и беспилотниками, — рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Модернизация бомбардировщика разработана с учетом его боевого применения. Расширенные возможности "Хибин" позволят оптимизировать работу звеньев в маневренном воздушном бою — Су-34, к примеру, сможет прикрыть своим "электронным колпаком" бомбардировщик Су-24 или штурмовик Су-25.
Экипажи самолетов получат возможность пуска ракет с максимальных дистанций по внешним целеуказаниям. Это избавит Су-34 от необходимости заходить в зону действия ПВО и в конечном счете сбережет жизни пилотов.
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