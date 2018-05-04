Бомбардировщикам Су-34 добавили возможностей

Дислоцированный в Воронежской области авиаполк получил комплекты модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в штабе Западного военного округа.

Обновление коснется бортовых станций радиоэлектронной борьбы "Хибины", сигарообразных контейнеров на законцовках крыла самолета. К ним добавлен еще один бокс с аппаратурой, расширяющей возможности системы РЭБ.

— Комплекс "Хибины" предыдущего поколения предназначался только для защиты самого бомбардировщика, теперь он получил возможность групповой защиты самолетов. Также экипажи Су-34 смогут в автоматическом режиме обмениваться информацией с межвидовыми группировками войск на земле и другими летательными аппаратами: самолетами и беспилотниками, — рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Модернизация бомбардировщика разработана с учетом его боевого применения. Расширенные возможности "Хибин" позволят оптимизировать работу звеньев в маневренном воздушном бою — Су-34, к примеру, сможет прикрыть своим "электронным колпаком" бомбардировщик Су-24 или штурмовик Су-25.

Экипажи самолетов получат возможность пуска ракет с максимальных дистанций по внешним целеуказаниям. Это избавит Су-34 от необходимости заходить в зону действия ПВО и в конечном счете сбережет жизни пилотов.