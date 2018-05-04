Тракторы признали новым оружием России

Судя по данным статистики, в России значительно выросли объёмы экспорта сельскохозяйственной техники, отмечает Farm-connexion. С одной стороны, такой интерес вызван ростом уровня технологий, а с другой — тем, что российские компании постоянно присутствуют на международных рынках, отмечает автор статьи.

«Россия обзавелась привлекательным оружием», — пишет отраслевой сайт Farm-connexion.

Судя по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники, за последние годы сильно вырос экспорт сельскохозяйственного оборудования, которое производится в России. Так, в 2017 году такой техники за рубеж было продано на 7,9 млр руб., а это на 16% больше, чем в предыдущем году.

Монголия и В 2017 году Россия поставляла свою сельхозтехнику в 45 стран мира, и в основном в их числе страны СНГ, Евросоюза Канада . По мнению экспертов, техника строительства и технологии в России за последнее время значительно улучшились, что и вылилось в то, что к российским тракторам, к средствам работы на земле и к посевной технике вернулся интерес.