Тракторы признали новым оружием России 

Судя по данным статистики, в России значительно выросли объёмы экспорта сельскохозяйственной техники, отмечает Farm-connexion. С одной стороны, такой интерес вызван ростом уровня технологий, а с другой — тем, что российские компании постоянно присутствуют на международных рынках, отмечает автор статьи.
«Россия обзавелась привлекательным оружием», — пишет отраслевой сайт Farm-connexion.
Судя по данным Российской ассоциации производителей специализированной техники, за последние годы сильно вырос экспорт сельскохозяйственного оборудования, которое производится в России. Так, в 2017 году такой техники за рубеж было продано на 7,9 млр руб., а это на 16% больше, чем в предыдущем году.
В 2017 году Россия поставляла свою сельхозтехнику в 45 стран мира, и в основном в их числе страны СНГ, Евросоюза, Монголия и Канада. По мнению экспертов, техника строительства и технологии в России за последнее время значительно улучшились, что и вылилось в то, что к российским тракторам, к средствам работы на земле и к посевной технике вернулся интерес.
Ещё один фактор, который этому благоприятствовал, заключается в том, что российские компании присутствуют на международных рынках. Например, «Росспецмаш» постоянно участвует в международных выставках. В итоге правительство Москвы и вовсе рассчитывает на дальнейший рост экспорта такого оборудования. Так, в 2018 году Россия рассчитывает приобрести 20 новых стран-клиентов. И хотя Франции в этом списке пока нет, всё может измениться, предрекает автор заметки на сайте Farm-connexion.