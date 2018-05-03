Ещё
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: на Параде Победы покажут «Кинжал» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
На Параде Победы в Москве впервые покажут комплекс «Кинжал», который в марте представил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения федеральному собранию.
На Параде Победы в Москве впервые будет продемонстрированы истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-30СМ и МИГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», — сообщил Шойгу.
Министр напомнил, что сегодня пройдет вторая ночная тренировка парадных расчетов, а генеральная репетиция состоится 6 мая.
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз и уничтожать цели в радиусе двух тысяч километров.
По словам президента, испытания комплекса прошли успешно он поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.
ТК «Звезда»: последние новости
Су-30СМ разбился после взлета с Хмеймима: оба летчика погибли СМИ: Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Комментарии3  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США399
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы93
ЦБ резко повысил курс доллара50
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе196
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение