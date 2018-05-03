Шойгу: на Параде Победы покажут «Кинжал»

На Параде Победы в Москве впервые покажут комплекс «Кинжал», который в марте представил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения федеральному собранию.

На Параде Победы в Москве впервые будет продемонстрированы истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-30СМ и МИГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», — сообщил Шойгу.

Министр напомнил, что сегодня пройдет вторая ночная тренировка парадных расчетов, а генеральная репетиция состоится 6 мая.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз и уничтожать цели в радиусе двух тысяч километров.

По словам президента, испытания комплекса прошли успешно он поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.