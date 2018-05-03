Появились кадры крушения Су-30 в Сирии 

Журналист Майкл Горовиц опубликовал на своей странице в соцсети Twitter кадры крушения российского истребителя Су-30СМ в Средиземном море.
Два снимка были сделаны с берега и запечатлели лишь столб дыма, поднимающийся из воды. По словам журналиста, эти фотографии «циркулируют» в социальных сетях, а сделаны были с береговой линии сирийского города Джабла в провинции Латакия.
#Breaking: Initial reports, Russian warplane crashed off the coast of Latakia #Syria pic.twitter.com/0dvRIYxqd6— Michael A. Horowitz (@michaelh992) 3 мая 2018 г.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что сегодня в Средиземное море рухнул многоцелевой истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.
По словам представителя военного ведомства, взлетевший с аэродрома Хмеймим в Сирии самолет упал при наборе высоты примерно в 9:45 по московскому времени, в результате чего погибли два летчика. Предварительной причиной авиакатастрофы было названо попадание в двигатель птицы.
В начале марта при попытке приземлиться на аэродроме Хмеймим рухнул военно-транспортный самолет России Ан-26. На борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Все они погибли.