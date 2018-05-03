Появились кадры крушения Су-30 в Сирии

Журналист Майкл Горовиц опубликовал на своей странице в соцсети Twitter кадры крушения российского истребителя Су-30СМ в Средиземном море.

Два снимка были сделаны с берега и запечатлели лишь столб дыма, поднимающийся из воды. По словам журналиста, эти фотографии «циркулируют» в социальных сетях, а сделаны были с береговой линии сирийского города Джабла в провинции Латакия.

По словам представителя военного ведомства, взлетевший с аэродрома Хмеймим в Сирии самолет упал при наборе высоты примерно в 9:45 по московскому времени, в результате чего погибли два летчика. Предварительной причиной авиакатастрофы было названо попадание в двигатель птицы.

В начале марта при попытке приземлиться на аэродроме Хмеймим рухнул военно-транспортный самолет России Ан-26. На борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Все они погибли.