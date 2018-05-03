НАТО защищает Черное море

Военные корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. В Британии отмечают, что такие действия необходимы, что бороться с «потенциальной агрессией» России . НАТО на протяжении длительного времени наращивает свое военное присутствие в регионе, который в Пентагоне считают стратегически важным для США

В Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает украинской издание «Думская». Отмечается, что флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan. Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern и еще несколько кораблей.

Ранее сообщалось, что НАТО усиливает свою группировку в черноморском регионе. Альянс направил для патрулирования района несколько многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Там они присоединятся к «полицейской миссии» альянса над Черным морем. По словам представителей пресс-центра Королевских воздушных сил Британии,

перед военными летчиками поставили задачу бороться с «потенциальной агрессией», которая, как считают в НАТО, исходит от России.

Аккредитацию боевые машины прошли на военной базе Румынии . В испанском правительстве Испании заявили, что отправка британских самолетов в акваторию Черного моря направлена на демонстрацию возможностей Североатлантического альянса к оперативному реагированию на любую агрессию.

Кроме того, в Великобритании отметили важность патрулирования Черного моря с воздуха. В Лондоне уверены, что это может предотвратить возможные угрозы. В Румынии выразили согласие с английскими коллегами и добавили, что совместный мониторинг гарантирует, что силы НАТО могут быстро и эффективно противостоять любой угрозе.

Стоит отметить, что страны-члены Альянса уже давно наращивают свое присутствие в черноморском регионе. Так, например, в феврале этого года два эсминца класса Arleigh Burke Шестого флота военно-морских сил США рано утром 18 февраля вошли в Черное море «для проведения морских операций по безопасности», говорится в сообщении командования. Речь идет о судах Carney и Ross.

«Поход эсминцев является частью оперативного графика. Эта морская деятельность будет осуществляться в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре 1936 года, которая регулирует морское сообщение через Дарданеллы и международные проливы Босфор», — указывалось в сообщении флота.

Кроме того, эсминцы помогут поддерживать оперативное присутствие ВМС США в регионе — в зону ответственности Шестого флота входят Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару , а также побережье Африки.

«Наше решение о том, чтобы два корабля одновременно находились в Черном море, является профилактическим, а не ответным на какие-либо противоречащие нашим интересам действия других государств. По своему функционалу корабли являются гибкими, мобильными силами, а военно-морской флот способен предоставить надежную защиту интересов нашей страны во всем мире», — рассказывал командующий 6-го флота Кристофер Грейди.

По его словам, Черное море является стратегически важным для Пентагона регионом.

Американские СМИ, освещая эти действия флота, утверждают, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».

Заявления Вашингтона по поводу мнимого наращивания Россией своего военного флота в Черном море — «прямая ложь», подчеркивали в Совфеде . По мнению первого зампреда комитета СФ по обороне Евгения Серебренникова, подобные инсинуации призваны отвлечь внимание от усиления США собственного военного присутствия в регионе. Ранее военные источники в Пентагоне сообщили, что ВМС США решили «нарастить присутствие» в Черном море, чтобы напомнить России о себе.

Однако не все в России разделяют мнение о том, что страны НАТО проводят усиление в регионе. Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны , генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что сообщения об усилении присутствии НАТО в Черном море не стоят внимания.

«Какое там усиление? Где вы видите усиление? Американцы раньше заходили, время от времени. Теперь они решили, правильно у них там сказал, по-моему, замминистра обороны, что «надо приучать русских к нашему постоянному присутствию».