Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса вошли во вторник вечером в Черное море. Об этом в среду сообщило украинское издание "Думская".

"Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше", — говорится в сообщении.

Заместитель главы министерства обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко 24 апреля сообщал, что в украинском оборонном ведомстве поддерживают позицию относительно присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе. По его словам, к 2013 году в Черноморском регионе было только 12 тыс. военных, а сейчас их — 32 тыс. В регионе, по его словам, также находится более 100 самолетов и 700 танков.

В 2017 году украинский парламент принял закон, согласно которому членство Украины в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства. Кроме того, курс на членство в альянсе прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Однако в Альянсе не раз заявляли, что Украине предстоит сделать много работы, чтобы получить статус страны, стремящейся к вступлению в НАТО.