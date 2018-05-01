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Раскрыта дата начала подготовки в ВСУ расчетов Javelin
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Министр обороны Украины назвал дату начала подготовки в ВСУ расчетов Javelin 

ТК «Звезда» 3 минуты назад
Фото: Defense.gov
«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины», — написал Степан Полторак.
Глава военного ведомства Украины Степан Полторак рассказал, когда начнется практическая подготовка солдат ВСУ для работы с американскими противотанковыми комплексами Javelin. Министр обнародовал информацию на личной странице в Facebook.
По словам Полторака, подготовка начнется в самом скором времени — уже второго мая. Занятия будут идти на базе учебных центров ВСУ. В своей записи министр горячо поблагодарил президента Петра Порошенко за «титанические усилия» по получению американского вооружения.
«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины, чтобы создать мощный противотанковый резерв», — написал Полторак.
Ранее Петр Порошенко подтвердил поступление на территорию Украины ракетных комплексов Javelin. Как сообщил украинский президент в своем Facebook, приобретение комплексов поспособствует укреплению военных сил страны, что поможет дать «отпор российской агрессии».
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Комментарии233  Ещё 54 источника 
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