Раскрыта дата начала подготовки в ВСУ расчетов Javelin

Министр обороны Украины назвал дату начала подготовки в ВСУ расчетов Javelin

«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины», — написал Степан Полторак.

Глава военного ведомства Украины Степан Полторак рассказал, когда начнется практическая подготовка солдат ВСУ для работы с американскими противотанковыми комплексами Javelin. Министр обнародовал информацию на личной странице в Facebook.

По словам Полторака, подготовка начнется в самом скором времени — уже второго мая. Занятия будут идти на базе учебных центров ВСУ. В своей записи министр горячо поблагодарил президента Петра Порошенко за «титанические усилия» по получению американского вооружения.

«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины, чтобы создать мощный противотанковый резерв», — написал Полторак.

Ранее Петр Порошенко подтвердил поступление на территорию Украины ракетных комплексов Javelin. Как сообщил украинский президент в своем Facebook, приобретение комплексов поспособствует укреплению военных сил страны, что поможет дать «отпор российской агрессии».