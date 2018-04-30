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Немецкие летчики массово увольняются из-за России
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Немецкие летчики массово увольняются из-за России 

Ридус 1 час назад
Фото: Фото: pixabay.com
Массовое увольнение военных летчиков из рядов бундесвера зафиксировал немецкий журнал Contra Magazin.
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По данным издания, за последние несколько недель по собственному желанию уволились семеро пилотов истребителей Eurofighter.
«Эти увольнения вызывают сожаление, но они никак не отразятся на боеспособности», — заверил один из чиновников бундесвера.
Всего на службе ВВС Германии состоят 120 летчиков, в распоряжении военного ведомства находятся 140 истребителей Eurofighter, но не все из них находятся в боевом состоянии.
Авторы материала предположили, что летчики стали увольняться со службы из-за нежелания готовится к «военной кампании НАТО против России».
«Возможно, что они просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт», — пишет издание.
Однако истинные причины увольнения пилотов не разглашаются.
На днях счётная палата ФРГ обвинила бундесвер в растрате средств, выделенных на обучение пилотов истребителей. На подготовку одного летчика выделялось пять миллионов евро.
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