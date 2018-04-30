Израиль «проигнорировал» удар по Сирии 

Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.
"Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.
По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением "вражеских ракет" стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.
Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.