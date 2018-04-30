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Израиль «проигнорировал» удар по Сирии
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Израиль «проигнорировал» удар по Сирии 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.
≥≥ Чем Россия может ответить на удар США по Сирии
"Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.
По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением "вражеских ракет" стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.
Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.
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Комментарии14  Ещё 44 источника 
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