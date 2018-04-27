Бондарев оценил поступок посадившего Л-39 курсанта

Бондарев назвал мужественным поступок курсанта, посадившего повреждённый самолет в Адыгее

«Лётчик-курсант четвёртого курса Михаил Еманов в экстремальной ситуации продемонстрировал отличные лётные качества: смелость, решительность, скорость реакции, готовность брать на себя ответственность, умение правильно оценить обстановку и бороться в сложных обстоятельствах», — сказал парламентарий.

Бондарев подчеркнул, что курсант также продемонстрировал приобретённое лётное мастерство.

Член Совфеда напомнил, что, во время выполнения Емановым учебно-тренировочных полётов в двигатель его самолёта попала птица. Она повредила силовую установку, из-за чего воздушное судно стало резко терять высоту. Сенатор отметил, что курсант не растерялся, не катапультировался, а решил бороться за самолёт. Курсант совершил аварийную посадку на неподготовленную открытую площадку с убранными шасси.

«И победил в этой борьбе: и сам уцелел (хотя рисковал жизнью), и Л-39 сохранил (в ближайшее время машина вернётся в строй). Честь и хвала Михаилу! Поддерживаю решение Министерства обороны России представить его к награде!», — сказал Бондарев.

«Совсем скоро мы будем праздновать День Победы — великий праздник, символизирующий мужество русского солдата», — напомнил парламентарий.

Он указал, что это мужество не осталось в прошлом, оно всё так же присуще российским военнослужащим, курсантам и лётчикам.