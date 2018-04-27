Бондарев оценил поступок посадившего Л-39 курсанта

Поступок курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Михаила Еманова — проявление профессионализма и личного мужества, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает его пресс-служба.
«Лётчик-курсант четвёртого курса Михаил Еманов в экстремальной ситуации продемонстрировал отличные лётные качества: смелость, решительность, скорость реакции, готовность брать на себя ответственность, умение правильно оценить обстановку и бороться в сложных обстоятельствах», — сказал парламентарий.
Бондарев подчеркнул, что курсант также продемонстрировал приобретённое лётное мастерство.
Член Совфеда напомнил, что, во время выполнения Емановым учебно-тренировочных полётов в двигатель его самолёта попала птица. Она повредила силовую установку, из-за чего воздушное судно стало резко терять высоту. Сенатор отметил, что курсант не растерялся, не катапультировался, а решил бороться за самолёт. Курсант совершил аварийную посадку на неподготовленную открытую площадку с убранными шасси.
«И победил в этой борьбе: и сам уцелел (хотя рисковал жизнью), и Л-39 сохранил (в ближайшее время машина вернётся в строй). Честь и хвала Михаилу! Поддерживаю решение Министерства обороны России представить его к награде!», — сказал Бондарев.
«Совсем скоро мы будем праздновать День Победы — великий праздник, символизирующий мужество русского солдата», — напомнил парламентарий.
Он указал, что это мужество не осталось в прошлом, оно всё так же присуще российским военнослужащим, курсантам и лётчикам.
«Из ребят с таким характером вырастают герои. За ними — будущее наших Вооружённых Сил, а страна — как за каменной стеной», — отметил Бондарев.