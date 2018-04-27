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Тральная группа Балтфлота провела учение по поиску мин
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Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, моряки выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали вопросы противодиверсионной и противовоздушной обороны с применением переносных зенитно-ракетных комплексов.
В рамках учения в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового тральщика «Новочебоксарск» и рейдового тральщика «РТ-273» обезвредила мины, поставленные условным противником.
В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.
Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с условным применением шнуровых зарядов. В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины. Кроме того, моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали вопросы противодиверсионной и противовоздушной обороны с применением переносных зенитно-ракетных комплексов.
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