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В Финском заливе нашли советскую подлодку
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В Финском заливе нашли советскую подлодку 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе место гибели советской подводной лодки Щ-405 в районе острова Фескр, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель экспедиции Константин Богданов.
"Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине", — сказал Богданов.
В ходе подводного обследования было обнаружено, что у лодки оторвана носовая часть. При этом пока никаких действий с обнаруженной подлодкой предпринимать не планируется.
"Корпус затянут сетями, очень много сетей", — добавил Богданов.
Он отметил, что экспедиция будет продолжаться до 9 мая. Основная её цель — обследование еще одной лодки, обнаруженной ранее на месте бывшего немецкого минного заграждения "Зее Игель".
"Сейчас мы идем в сторону острова Большой Тютерс для обследования других районов, потому что предполагаем, что могут быть еще находки", — рассказал руководитель экспедиции.
Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок во время Великой Отечественной Войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата госдумы генерала армии Николая Ковалева. За это время обнаружено более 10 лодок, в том числе четыре в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.
Щ-405 — советская дизель-электрическая торпедная подлодка. Была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.
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