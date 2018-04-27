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Россия впервые показала «Корсар»
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Россия впервые показала «Корсар» 

Российская Газета 1 час назад
На первой репетиции парада Победы на Красной площади, прошедшей в Москве в ночь на 27 апреля, публика впервые смогла увидеть ударные беспилотники семейства "Корсар". Как отмечали ранее иностранные наблюдатели, об этом семействе БЛА мало что известно.
200-килограммовый самолет с размахом крыльев шесть метров построен из композитных материалов, снабжен толкающим винтом и предназначен для разведки, доставки грузов, нанесения ударов по целям на земле и радиоэлектронной борьбы. Беспилотник может нести противотанковые управляемые ракеты "Атака" и универсальные реактивные гранаты. Контейнеры с вооружением размещены рядом с "Корсаром" на платформе парадного грузовика.
Вертолет "Корсар" выполнен по соосной схеме, обеспечивающей дрону высокую маневренность. В отличие от собрата самолетного типа, нуждающегося во взлетно-посадочной полосе, он может использовать для взлета и посадки неподготовленные площадки, применяться как на суше, так и на море, пишет ТАСС. Вертолет вооружен управляемыми и неуправляемыми ракетами.
Напомним, новинками нынешнего парада Победы станут БМПТ "Терминатор", система ПВО "Тор-М2" и сухопутные боевые роботы: саперный "Уран-6" и разведывательно-ударный "Уран-9". На ночной репетиции замечена и еще одна невиданная ранее машина — предназначенный для Арктики двухместный снегоход "Беркут-2" с отапливаемой кабиной.
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