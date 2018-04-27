Нацгвардия США заговорит по-русски

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Национальная гвардия США намерена закупить аудиопрограммы для изучения русского языка 

RT на русском 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальная гвардия США планирует приобрести аудиопрограммы по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама. Соответствующая заявка размещена Министерством армии США на сайте американских государственных закупок.
«Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях», — говорится в заявке.
В документе отмечается, что данные аудиопрограммы должны будут включать полный курс русского языка. Также заявки размещены на курсы испанского и французского.
Ранее стало известно, что Министерство армии США планирует интегрировать перевод на английский с ряда иностранных языков, включая русский, в приложение MFLTS.
Данное приложение используется военными в зарубежных операциях.
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