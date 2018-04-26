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США хотят заблокировать поставки Турции F-35
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СМИ: американские сенаторы хотят заблокировать поставки Турции F-35 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AP Photo / Rick Bowmer
Группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.
Законопроект был представлен сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Жанин Шахин, Томом Тиллисом.
В рамках многонациональной программы разработки истребителей пятого поколения под эгидой США Турция обязалась купить 116 F-35.
Как заявил сенатор Ленкфорд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "пренебрегает верховенством закона", и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству "чрезвычайно рискованные".
"Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США", — говорится в опубликованном заявлении сенатора. "Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора, чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров", — добавил Ленкфорд.
Тиллис, в свою очередь, отметил, что Турция "подрывает отношения между двумя странами".
При этом ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.
Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.
Ранее прокуратура Турции потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации Гюлена FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.
Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что "любит Турцию и молится за нее".
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