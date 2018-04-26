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Шойгу поблагодарил журналистов
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Шойгу поблагодарил российских журналистов за вклад в формирование престижа армии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сергей Шойгу в четверг в рамках IV Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас — 2018" поблагодарил журналистов РФ за вклад в формирование престижа страны и армии.
"Это профессиональная работа, за которую мы благодарны. Не только мы в Минобороны, но и наша страна. Надеюсь, что мы будем также плотно и тесно стоять в одном ряду во имя нашей страны ради того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло подумать, что они могут быть выше и сильнее нас", — сказал Шойгу в приветственной речи.
Он также отметил, что от того, насколько профессионально российские журналисты выполняют свой долг, зависит престиж и честь не только российской армии, но и всей страны.
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
В этом году старший корреспондент редакции военной информации ТАСС Екатерина Елисеева получила премию в номинации "Молния".
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