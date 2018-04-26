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Китай провёл учения недалеко от Тайваня
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Китай провёл учения недалеко от Тайваня 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Defence.Ru
Военно-воздушные силы Китая провели учения недалеко от Тайваня, сообщает Associated Press со ссылкой на официальный блог ВВС Китая.
Как сообщает агентство, тренировочные полёты были проведены в четверг, 26 апреля.
Отмечается, что несколько вылетов истребителей, самолётов раннего обнаружения и стратегического бомбардировщика H-6K были осуществлены с разных авиабаз.
Самолёты совершили облёт Тайваня, пересекая пролив Баши на юге и пролив Мияко на севере вдоль морской границы с Японией.
Китай считает Тайвань своей территорией и заявляет о готовности применить силу при необходимости доказать это. В последнее время ситуация в регионе обострилась.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Китая выступило против закона о поездках на Тайвань, принятого в США, и призвало не допустить реализации его положений.
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