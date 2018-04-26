Морпехи США признали уязвимость перед Россией

Китая США заявили о потере превосходства на море из-за РФ

The National Interest пишет, что Военно-морской флот США и морские пехотинцы признали потерю своего «неоспоримого превосходства» из-за деятельности соперников, в том числе России и Китая.

Издание подчеркивает, что на ситуацию повлияло и распространение дальнобойного высокоточного оружия. Из-за этих факторов «контроль над морем уже нельзя считать само собой разумеющимся».