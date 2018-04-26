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Морпехи США признали уязвимость перед Россией
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Морпехи США признали уязвимость перед Россией 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США заявили о потере превосходства на море из-за РФ и Китая
The National Interest пишет, что Военно-морской флот США и морские пехотинцы признали потерю своего «неоспоримого превосходства» из-за деятельности соперников, в том числе России и Китая.
Издание подчеркивает, что на ситуацию повлияло и распространение дальнобойного высокоточного оружия. Из-за этих факторов «контроль над морем уже нельзя считать само собой разумеющимся».
«Мы были новаторами в решении прошлых задач и использовании новых возможностей, но мы сталкиваемся с постоянно растущими угрозами со стороны противников, таких как Россия и Китай, которые требуют нашего пристального внимания», — заявил в сенате командующий корпусом морпехов Роберт Неллер.
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