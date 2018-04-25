Ещё
Корабли Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 10 боевых кораблей Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипажи разнородной корабельной группировки Каспийской флотилии из Дагестана и Астраханской области подняты по учебной тревоге для проведения зачетного тактического учения с боевой стрельбой, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Более десяти боевых кораблей флотилии выполнят учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспийского моря. В мероприятии также задействованы самолеты из авиационных соединений командования ВВС и ПВО Южного военного округа", — сказал он.
На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищенном рейде.
В ходе второго этапа будут отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника и выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы.
Тральные группы отработают противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.
Всего в зачетных тактических учениях принимают участие более 800 военнослужащих Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Великий Устюг" а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.
РИА Новости: последние новости
Силы ПВО на базе в Хмеймиме уничтожили "малоразмерные воздушные цели" Турция выступила против планов США увязать поставки С-400 и F-35 Шойгу назвал удар США по Сирии нарушением международных правил
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли219
Пашинян рассказал о секретных переговорах с РФ54
Оппозиция в Армении выдвинула новое требование79
Россия доказала очередную ложь США463
Захарова обвинила США в рейдерском захвате201
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение