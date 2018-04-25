Корабли Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге

Более 10 боевых кораблей Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге

"Более десяти боевых кораблей флотилии выполнят учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспийского моря. В мероприятии также задействованы самолеты из авиационных соединений командования ВВС и ПВО Южного военного округа", — сказал он.

На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищенном рейде.

В ходе второго этапа будут отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника и выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы.

Тральные группы отработают противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.

Всего в зачетных тактических учениях принимают участие более 800 военнослужащих Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Великий Устюг" а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.