На Параде Победы представят новейший беспилотник

На Параде Победы в Москве представят новейший российский беспилотник

По заявлению военных, опытный российский беспилотник превосходит зарубежные аналоги и способен наносить удары по наземным целям.

В рамках Парада Победы в Москве зрителям будет продемонстрирован опытный беспилотный летательный аппарат, который способен наносить удары по наземным целям.

«Могу заверить, что характеристики данного аппарата находятся на уровне, превышающем современные мировые аналоги. И в перспективе, я думаю, они будут у нас только возрастать», — рассказал председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы приминения БПЛА ГШ ВС РФ Андрей Кайман.

Также на Параде Победы в Москве будет представлена новейшая техника для Арктики, а также роботизированные комплексы «Уран-9» и боевая машина поддержки танков «Терминатор».