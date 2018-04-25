На Параде Победы представят новейший беспилотник

По заявлению военных, опытный российский беспилотник превосходит зарубежные аналоги и способен наносить удары по наземным целям.
В рамках Парада Победы в Москве зрителям будет продемонстрирован опытный беспилотный летательный аппарат, который способен наносить удары по наземным целям.
«Могу заверить, что характеристики данного аппарата находятся на уровне, превышающем современные мировые аналоги. И в перспективе, я думаю, они будут у нас только возрастать», — рассказал председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы приминения БПЛА ГШ ВС РФ Андрей Кайман.
Также на Параде Победы в Москве будет представлена новейшая техника для Арктики, а также роботизированные комплексы «Уран-9» и боевая машина поддержки танков «Терминатор».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в небе над Москвой 9 мая впервые пролетят российские истребители пятого поколения Су-57.