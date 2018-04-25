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Крупнейший стеклопластиковый корабль спустили на воду
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Крупнейший стеклопластиковый корабль в мире спустили на воду 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: mil.ru
Минный тральщик "Иван Антонов" спущен на воду. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге на "Средне-Невском судостроительном заводе". В ней принял участие заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук. Корабли этого класса очень нужны флоту, заявил вице-адмирал. Также он выразил надежду, что предприятие будет выпускать не меньше двух подобных тральщиков в год, сообщает агентство ТАСС.
"Иван Антонов" это уже третий корабль противоминной обороны проекта 12700. Назван он в честь снайпера-балтийца, который во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза.
Проект 12700 — крупнейшие корабли, корпусы которых сделаны полностью их стеклопластика. Таким образом, морские мины на них практически не реагируют.
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