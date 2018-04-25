Крупнейший стеклопластиковый корабль спустили на воду

Крупнейший стеклопластиковый корабль в мире спустили на воду

"Иван Антонов" это уже третий корабль противоминной обороны проекта 12700. Назван он в честь снайпера-балтийца, который во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза.

Проект 12700 — крупнейшие корабли, корпусы которых сделаны полностью их стеклопластика. Таким образом, морские мины на них практически не реагируют.