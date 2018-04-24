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Хмеймим атаковали дроны
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Появились данные о новой атаке дронов на российскую базу Хмеймим 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях сообщают о новой атаке с использованием дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
«Местные источники сообщают об «атаке дронов» и «работе систем ПВО» на российской авиабазе Хмеймим», — сообщает Telegram-канал WarJournal.
Это уже не первая атака дронов на российские авиабазы в Сирии. 6 января российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам. 10 БПЛА направлялись к базе в Хмеймиме, еще три — к базе в Тартусе.
>> Атака дронов на базу в Хмеймим провалилась
В итоге три беспилотника сдетонировали при посадке в результате столкновения с землей, три посадили на подконтрольную территорию вне базы при помощи систем РЭБ, семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО.
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