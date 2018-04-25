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В РВСН начался «химический биатлон»
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В РВСН начался «химический биатлон» 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Ракетных войсках стратегического назначения дали старт состязаниям на лучший экипаж радиационной, химической, биологической разведки "Безопасная среда". Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, это специальный "химический биатлон".
В программу соревнований входят гонки на бронетранспортерах, дрифт на песке. Кроме того, военнослужащие будут преодолевать водные преграды, скоростные участки и огненно-штурмовую полосу. Это один из сложных конкурсов Армейских международных игр. Причем задачи в нем поставлены максимально приближенные к боевым — ликвидация последствий аварий на химически опасных объектах. Вот поэтому обязательной частью конкурса является ведение радиационной, химической, биологической разведки на труднопроходимых территориях, взятие проб грунта на зараженной местности, специальная обработка техники и экипировки.
В отборочных состязаниях, а в них участвуют части и соединения РВСН от Тверской до Иркутской областей, задействуют более 200 единиц специальной техники. Сами же военнослужащие должны будут выполнить свыше двадцати нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по радиационной, химической, биологической защите.
В каждой команде — четыре экипажа, где три основных и один запасной. В экипаже — три человека, один из которых может быть офицером. Конкурс проходит в три этапа: индивидуальная гонка, эстафета, огневая подготовка.
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