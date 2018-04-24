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Украинский аналог Ан-70 попал на видео
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Украинский аналог Ан-70 попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Украинский «Антонов» выложил в Facebook видео вылета прототипа Ан-77 в турецкий город Анталия, где турбореактивный средний военно-транспортный самолет примет участие в Eurasia Airshow.
Ан-77 представляет собой глубоко переработанный Ан-70. Последний создавался Украиной в кооперации с Россией, которая поставляла «Антонову» до 90 процентов комплектующих самолета.
После прекращения военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной работы по Ан-70 были свернуты. Новый самолет получил западные комплектующие.
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