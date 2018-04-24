Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море

Ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы крылатыми ракетами в Японском море

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" в Японском море. Об этом журналистам во вторник сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский

"Сегодня в рамках двусторонних тактических учений Приморской флотилии разнородных сил, которые проходят в акватории Японского моря, флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", — сказал он.

По словам Воскресенского, крылатые ракеты успешно поразили цель, "что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени".

Безопасность района выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов флота, а также противолодочные самолеты морской авиации.