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Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море
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Ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы крылатыми ракетами в Японском море 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" в Японском море. Об этом журналистам во вторник сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках двусторонних тактических учений Приморской флотилии разнородных сил, которые проходят в акватории Японского моря, флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", — сказал он.
По словам Воскресенского, крылатые ракеты успешно поразили цель, "что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени".
Безопасность района выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов флота, а также противолодочные самолеты морской авиации.
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