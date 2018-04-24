Шойгу: Китай останется важным партнером для России в оборонной сфере

Россия и Китай продолжат «взятый стратегический курс» на укрепление дружественных связей в оборонной сфере, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу

Россия и Китай продолжат укрепление сотрудничества в сфере обороны, заявил Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном

«Привилегированный характер межгосударственных связей подтверждается регулярными встречами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ближайшее мероприятие на высшем уровне пройдет уже в первой декаде июня на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что отношения России и Китая являются важным фактором поддержания глобальной и региональной безопасности и за прошедшее время наши двусторонние контакты существенно расширились и наполнились новыми направлениями военного и военно-технического взаимодействия.