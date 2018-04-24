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Шойгу выдвинул обвинения США
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Шойгу выдвинул обвинения США 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США и союзников по Сирии является нарушением международных правил.
Об этом Шойгу сказал в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном.
«Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — цитирует РИА Новости Шойгу.
По мнению главы Минобороны, удар осуществлён «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».
14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.
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