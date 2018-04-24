Шойгу выдвинул обвинения США

«Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По мнению главы Минобороны, удар осуществлён «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».