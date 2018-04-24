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Шойгу назвал цель коалиции в Сирии
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Шойгу рассказал об основной цели западной коалиции в Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: предоставлено Минобороны России
Основной целью США и возглавляемой ими коалиции в Сирии является не борьба с ИГИЛ*, а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Они (США и союзники — ред.) используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись", — сказал глава Минобороны РФ, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", — заключил Шойгу.
* Запрещенная в России террористическая организация
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