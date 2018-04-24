Ещё
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США парад Победы назвали демонстрацией ботов 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) посчитал любопытным состав новейших беспилотников, которые планируется представить на параде 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщает War Is Boring.
В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на военном параде 9 мая покажут сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», робот-сапер «Уран-6», беспилотные летательные аппараты «Корсар».
Бендетт в публикации под названием «Россия впервые продемонстрирует боевые боты» отмечает, что из названных министром аппаратов широко применяется только «Уран-6», в основном в Сирии. «Уран-9», как пишет Бендетт, все еще тестируется в Минобороны, а «Корсар» фактически неизвестен за пределами военных кругов.
Также Шойгу не упомянул российские аппараты «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост», используемые на Украине и в Сирии. «Их отсутствие на параде поражает, особенно в свете решения впервые продемонстрировать другие беспилотные системы», — пишет Бендетт. По его мнению, такое решение объясняется небольшими размерами указанных аппаратов, которые делают их неподходящими для «хорошей публичной выставки».
Кроме того, Шойгу не сообщил о демонстрации на параде беспилотников «Соратника» и «Нерехты», несмотря на их широкую известность и то, что они прошли испытания и готовы к развертыванию, добавляет аналитик.
«Выбор в пользу одного неизвестного беспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе, представляется любопытным решением», — отмечает Бендетт.
Как пишет аналитик, «за последние несколько лет Российская Федерация добилась больших успехов в разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов».
В январе 2018-го Бендетт похвалил Россию за экономию на защите авиабазы в Сирии, а октябре 2017-го заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»820
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО131
Порошенко обратился с просьбой к националистам23
Для россиян хотят ввести новые штрафы156
Россия поставила США серьезное условие314
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение