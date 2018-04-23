Ещё
В сирийской Думе началось гуманитарное разминирование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты разминировали шесть домов в сирийском городе Дума за сутки 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты обезвредили 10 СВУ, разминировали 6 домов в сирийском городе Дума за сутки, с улиц вывозятся остатки баррикад, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни.
"В городе Дума продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 6 домов и придомовых территорий. Обезврежено 10 самодельных взрывных устройств", — сказал Евтушенко.
Кроме того, он добавил, что с улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт дорог.
РИА Новости: последние новости
Источник рассказал подробности о ремонте крейсера "Адмирал Кузнецов" В Париже сообщили о сближении российских самолетов с французскими кораблями Эксперт прокомментировал планы США оставить авианосец в Средиземном море
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»688
Россию ждут очередные санкции189
Для россиян хотят ввести новые штрафы86
Россия поставила США серьезное условие308
Климкин сделал грубую ошибку75
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение