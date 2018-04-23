В сирийской Думе началось гуманитарное разминирование

Специалисты разминировали шесть домов в сирийском городе Дума за сутки

Специалисты обезвредили 10 СВУ, разминировали 6 домов в сирийском городе Дума за сутки, с улиц вывозятся остатки баррикад, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

Он отметил, что в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни.

"В городе Дума продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 6 домов и придомовых территорий. Обезврежено 10 самодельных взрывных устройств", — сказал Евтушенко.

Кроме того, он добавил, что с улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт дорог.