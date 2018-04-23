Летчики ВВО на учениях применили корректируемые бомбы

Экипажи также отработали вопросы по аэронавигации, пилотированию в заданный район, проведению воздушной разведки, лазерному наведению на цели, уходу из-под удара зенитных средств условных террористов.
Бомбовый удар по позициям условных террористов нанесли экипажи бомбардировочной и штурмовой авиации Восточного военного округа в ходе состоявшегося летно-тактического учения.
Летчики бомбардировщиков Су-34, Су-24М и штурмовиков Су-25 выполнили практическое бомбометание на специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае.
В ходе практической части ЛТУ летчики уничтожили полевой лагерь с техникой условных террористов с применением авиационных бомб, в том числе бетонобойных, особое внимание было уделено применению корректируемых авиабомб с лазерной головкой наведения.
Экипажи также отработали вопросы по аэронавигации, пилотированию в заданный район, проведению воздушной разведки, лазерному наведению на цели, уходу из-под удара зенитных средств условных террористов.
В завершение «зачистки» местности летчики штурмовиков Су-25 применили пушечное вооружение самолетов.