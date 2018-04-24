70 новобранцев из Сибири пополнят Президентский полк

Самые многочисленные команды, по 15 человек, сформированы в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. 10 юношей отправятся служить в элитную воинскую часть из Ханты-Мансийского автономного округа

70 новобранцев из регионов Сибири пополнят Президентский полк в весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля.

Самые многочисленные команды, по 15 человек, сформированы в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. 10 юношей отправятся служить в элитную воинскую часть из Ханты-Мансийского автономного округа.

Кандидаты прошли конкурс в несколько человек на место, успешно выдержав тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование.

Торжественная отправка молодого пополнения в Москву состоится в период с 18 по 20 мая.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.