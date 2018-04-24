Ещё
70 новобранцев из Сибири пополнят Президентский полк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

70 новобранцев из Сибири пополнят Президентский полк 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самые многочисленные команды, по 15 человек, сформированы в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. 10 юношей отправятся служить в элитную воинскую часть из Ханты-Мансийского автономного округа.
70 новобранцев из регионов Сибири пополнят Президентский полк в весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля.
Самые многочисленные команды, по 15 человек, сформированы в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. 10 юношей отправятся служить в элитную воинскую часть из Ханты-Мансийского автономного округа.
Кандидаты прошли конкурс в несколько человек на место, успешно выдержав тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование.
Торжественная отправка молодого пополнения в Москву состоится в период с 18 по 20 мая.
Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в Почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.
ТК «Звезда»: последние новости
В Дагестане уничтожены двое бандитов СМИ: американский авианосец Harry Truman может остаться в Средиземном море из-за РФ Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» вошёл в Карские ворота
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ246
Совет Европы пригрозил наказать Россию213
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву61
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение