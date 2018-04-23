Летчик рассказал об искусственном интеллекте Су-57

Испытатель « ОКБ Сухого » объяснил, как работает локатор истребителя пятого поколения.

Новейший истребитель Су-57 мгновенно находит цели в пространстве вокруг себя и расставляет их приоритету, сообщил летчик-испытатель 1 класса Андрей Шендрик.

«Локатор этого самолета отличается тем, что он быстро сканирует пространство и практически моментально обнаруживает цели. Летчик становится фактически как диспетчер на земле — у него все цели находятся на экране. Остается только перейти в режим атаки, и цели сами будут расставлены по приоритету», — рассказал он.

По его словам, в новой машине нет механических приборов, в ней используются только жидкокристаллические дисплеи.

«В отличие от других самолетов, в Су-57 очень легкая система управления. Это чувствуется, если пересаживаешься с самолетов типа Су-27. Новый самолет очень легкий и послушный», — добавил Шендрик.

Истребители пятого поколения впервые примут участие в параде Победы 9 на Красной площади.