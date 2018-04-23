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Летчик рассказал об искусственном интеллекте Су-57
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Летчик рассказал об искусственном интеллекте Су-57 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытатель «ОКБ Сухого» объяснил, как работает локатор истребителя пятого поколения.
Новейший истребитель Су-57 мгновенно находит цели в пространстве вокруг себя и расставляет их приоритету, сообщил летчик-испытатель 1 класса Андрей Шендрик.
«Локатор этого самолета отличается тем, что он быстро сканирует пространство и практически моментально обнаруживает цели. Летчик становится фактически как диспетчер на земле — у него все цели находятся на экране. Остается только перейти в режим атаки, и цели сами будут расставлены по приоритету», — рассказал он.
По его словам, в новой машине нет механических приборов, в ней используются только жидкокристаллические дисплеи.
«В отличие от других самолетов, в Су-57 очень легкая система управления. Это чувствуется, если пересаживаешься с самолетов типа Су-27. Новый самолет очень легкий и послушный», — добавил Шендрик.
Истребители пятого поколения впервые примут участие в параде Победы 9 на Красной площади.
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