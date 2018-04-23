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Российские БТР и БМП впервые оснастят кондиционерами
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Российские БТР и БМП впервые оснастят кондиционерами 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
БТР «Бумеранг», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3 получат системы климат-контроля, сообщили в корпорации «Уралвагонзавод».
«Новейший БТР «Бумеранг», БМП «Курганец» и бронетранспортер БТР-82А, а также БМП-3 получат штатные системы климат-контроля АО «НПО „Электромашина“. Устройства не только охлаждают механизмы машин, делают комфортным пребывание экипажа и десанта внутри боевой техники, но и могут обеспечить обогрев и запуск двигателей на стоянке при температуре в минус 50 градусов», — передает ТАСС сообщение корпорации.
Там сообщили, что новые требования Минобороны связаны с опытом применения российской техники в жарких климатических условиях и созданием арктических подразделений.
«Все это привело к тому, что военное ведомство стало заказывать технику в премиальной комплектации с обязательным включением систем климат-контроля в штатное оснащение новых и модернизируемых боевых машин», — заявили в корпорации.
Напомним, ранее в корпорации «Уралвагонзавод» сообщили, что в 2018 году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3».
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