В Кремле прокомментировали поставки С-300 в Сирию

В Кремле не комментируют возможность поставок установок С-300 в Сирию и отмечают, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не буду сейчас никак комментировать. Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент (РФ Владимир) Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об усложнении международной обстановки и отношений РФ с другими странами в связи с возможной поставкой С-300 в Сирию.
"Собственно, ракетный удар — он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования", — заявил Песков.