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Начался ремонт «Адмирала Кузнецова»
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ЦС «Звездочка» приступил к ремонту авианосца «Адмирал Кузнецов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", контракт подписан всеми сторонами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО "ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются", — сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот".
В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.
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