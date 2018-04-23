Начался ремонт «Адмирала Кузнецова»

ЦС «Звездочка» приступил к ремонту авианосца «Адмирал Кузнецов»

"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО "ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются", — сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот".

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.