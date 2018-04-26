В провале Су-57 обвинили F-35

«Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing», — сказал эксперт.

Коротченко отметил, что «сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок», и планируют в дальнейшем поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. Ранее сообщалось, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным планам серийного выпуска российского истребителя пятого поколения.

В апреле 2018 года авторитетное издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц (советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру) сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила российскую.